Elurikkuse kaardistajad märkasid Tallinnas kõige rohkem halljänest

Sellel aastal toimusid Tallinna rohelise pealinna elurikkuse programmi ühe osana Tallinnas elurikkuse kaardistamise talgud. Eesmärgiks oli juhtida tallinlaste tähelepanu märkama oma kodukoha elurikkust ja liike, kellega me maid jagame. Sellised tähelepanekud aitavad spetsialistidel kaardistada elurikkust ka piirkondades, kuhu nad muidu ei satu, nagu näiteks koduaed või mõne kortermaja ümbrus.

Elurikkuse kaardistamise talgute raames keskenduti selles projektis eelkõige orhideede, kahepaiksete, roomajate ning imetajate kaardistamisesse, kuid oodatud olid ka kõik muud märgatud liigid. Loodushuvilised said oma ülesvõtteid ja märkamisi meile esitada kasutades loodusvaatluste nutirakendust ning kinnitatud vaatluseid saab näha ka Tableau töövihiku kaardil.

Kuigi Tallinna rohelise pealinna aasta on kohe läbi saamas, ei tähenda see, et elurikkuse kaardistamine sellega lõppeks. Tallinnas elab tuhandeid liike loomi, taimi ja seeni ning paljud neist vajavad küllaltki spetsiifilisi tingimusi.