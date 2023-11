KEELETRENDID ⟩ Olmemured suruvad Ukraina eestlastel mõtteist

«See on üks osa elaval eesti keelel käe pulsil hoidmisest. Seda on vaja, et oleks võimalik läbipaistvalt ja andmete põhjal järeldada, kuidas keel areneb ja millised on suundumused. Muidu ei saaks ju objektiivselt näiteks öelda, et mõnda sõna kasutatakse vähem ja teist rohkem või et tegelikus kasutuses on välja kujunenud uusi tähendusvarjundeid,» selgitas EKI vanemarvutileksikograaf Kristina Koppel.