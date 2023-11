Teadlased leidsid ussi, mis paljuneb väga kummalisel moel. Pisike jaapani mereuss kasvatab oma tagumisse otsa sabakese, mille ta seejärel iseseisvalt ujuma saadab, et leida omale vastassoost sarnane iseseisev sabake paljunemiseks. Vahepeal kasvatab uss teise saba, et see uuesti partneri otsingule saata.