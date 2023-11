Möödunud nädalal selgitas New Delhis resideeriv Eesti suursaadik India Vabariigis Marje Luup rahvusringhäälingu hommikusaates, et selles linnas on püsiv sudu ja peenosakesi ühes kuupmeetris õhus rohkem kui 400 mikrogrammi. Jutt on osakestest, mille läbimõõt alla 2,5 mikromeetri. Suursaadik oma residentsist väljuda ei tahtvat ja tänavatel olla olukord üksjagu trööstitu: joosta ei soovitata, aga seda tehakse ikka, et painajalikust ümbrusest kiiremini pääseda.​