Väike naps võib esialgu jääda teistele inimestele märkamatuks, kuid teadlaste algoritm peaks suutma selle juba kõnest tuvastada. Kui ei räägi, saab määrata joobe kõnnaku või mobiili tipitavate tekstide järgi. Pilt on illustreeriv.

Kõik teavad, et kui inimene räägib nii-öelda «pehme keelega», siis on ta napsitanud. Nüüd suudab masinõpe selle eksimatult ära tuvastada ning annab ka promillihinnangu. Kui oled vait, siis saab rakendus hakkama ka kõnnaku hindamisega. Lahenduse said valmis Stanford Medicine´i ja Toronto Ülikooli teadlased.