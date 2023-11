Naftaväljal kahaneb linnu sigimisedu

Nimelt on seal pesitsevate lindude arvukus võrreldes 1970. aastatega vähenenud ligikaudu kolme miljardi linnu võrra, seejuures Arktikas on arvukus kahanenud 25% ning seda just rannikulindude arvelt. Põhjus ei ole teada, kuid liigi arvukuse püsimise või tõusmise eeldus on edukas pesitsemine. Arktilises tundras on aga linnu pesitsusperiood lühike, olud karmid ja kliimamuutustest tingituna ettearvamatud. Temperatuuri tõusust tingitud muutused on olnud peaaegu kolm korda kiiremad kui mujal, millele lisandub intensiivne gaasi- ja naftamaardlate ammutamisega kaasnev surve.

Kliimamuutuste ja tööstuse mõju on küll keeruline eristada, kuid see on võimalik, kui käepärast on pikaajalised andmed –vajadus pikaajaliste uuringute järele on suur, sest aina suureneva inimmõju vähenemist Alaska põhjarannikul ei ole lähiajal ette näha. Varasemad piirkonnas tehtud uuringud on olnud vastukäivad, sest need on olnud lühiajalised.