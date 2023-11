TEADUS JA/VÕI EETIKA? ⟩ «Oppenheimer» paneb mõtlema teaduse edendamise ja eetiliste valikute vahel

Tänapäeval on eetilisest aspektist teaduse hindamine muutunud palju keerukamaks kui 80 kuni 100 või isegi paarkümmend aastat tagasi. Varem hinnati eelkõige meditsiiniuuringute läbiviimise eetilisi riske ja selles juhinduti inimuuringute eetika põhimõtetest, mis tulenesid Helsingi deklaratsioonist. See rõhutab, et teadusuuringud peavad austama igat indiviidi, tagama enesemääramisõiguse ja andma uuritavatele võimaluse teadlikult otsustada, kas nad soovivad uuringutes osaleda.

Eetikaga on keerulised lood

Enamik institutsionaalseid juhiseid ja koodekseid käsitlevad uuringu eetilisi küsimusi protseduuriliselt. See lähenemine on väga väärtuslik, kuid eeldab, et eetilist käitumist saab mõõta ja standardiseerida üheselt. Helsingi deklaratsiooni mõjutusel ja meditsiinieetika pärandina on sellise protseduurilise eetika alustalaks arusaam, et inimõigusi, näiteks privaatsust ja võrdset kohtlemist, saab kõige tõhusamalt tagada, järgides anonüümsuse, konfidentsiaalsuse ja teadliku nõusoleku põhimõtteid. Need on äärmiselt olulised põhimõtted, mida tuleb kindlasti järgida uuringute kavandamisel ja läbiviimisel, et vältida kahju.