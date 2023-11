On üsna palju skeptikuid, kes arvavad, et rohepööre tähendab vaesuses virelemist ja tegelikult on kliimamuutus väljamõeldis. Mida neile öelda?

Ma arvan, et kliimamuutus on üks meie aja suurimaid väljakutseid ja täiesti reaalne tõsine oht. See on viga, kui uskuda, et meie Euroopas ei ole kliimamuutuse suhtes väga haavatavad.