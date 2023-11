NEW SCIENTIST ⟩ Loe, miks on levinud terviseprobleemi jaoks kasutatavad ravimid raskesti kättesaadavad

Üle maailma on paljudel riikidel ravimite puudus aktiivsus- ja tähelepanuhäire (ATH) kõrvaltoimete raviks. Seisund kipub mõjutama inimeste keskendumist ning muutma nad rahutuks ja impulsiivseks. Ravimid võivad aidata ATH-ga inimestel keskenduda ja tunda end rahulikumalt, kuid nende pakkumine pakkumine pole suutnud nõudlusega sammu pidada. Siin on põhjused, miks see nii on.