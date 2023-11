«Usume, et lähitulevikus on välja tulemas lihtsad robotid, mis teevad töid, mida meie teha ei taha, ja on väga oluline, et nad teeksid sealjuures ise otsuseid hajusalt ja iseseisvalt,» ütles Carmen Miguel Barcelona ülikoolist. Tema juhitud teadlaste meeskond katsetas, kuidas mesilaste jäljendamine grupiotsuste tegemisel võib aidata ka masinaid.