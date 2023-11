UURING ⟩ Tahma taaskasutamine aitab vähendada rehvide ökoloogilist jalajälge

Bridgestone Europe'i kasutuselt kõrvaldatud rehvide ja ringmajanduse juht Marco Musaio sõnul on taaskasutatud tahma kasutamine uute rehvide tootmisel oluline osa ettevõtte 2050. aastaks seatud eesmärgi täitmisest, milleks on rehvide valmistamine 100-protsendiliselt jätkusuutlikest materjalidest: «Üleminek lineaarselt väärtusahelalt ringmajandusele on oluline väljakutse, mis nõuab mõtteviisi muutust ja suuremat kohanemisvõimet. Bridgestone´i ja Michelini partnerluse eesmärk on edendada taastatud tahma kasutamise arendamist.»