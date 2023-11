Teadlased on loonud õllepärmi (Saccharomyces cerevisiae) tüve, mille genoomist on üle poole sünteetiline. Laboris sünteesiti või õmmeldi kokku seitse ja pool kromosoomi. Selleks, et genoom oleks stabiilne, eemaldasid bioloogid DNAst korduvad piirkonnad ja sekvesteerisid kõik valkude sünteesiks vajalikud geenid ühte «neokromosoomi».