Arstitudeng arendab tehisintellekti platvormi arstide ja patsientide vahelise suhtlemisoskuse parandamiseks

Eddie Guo, kes on teise kursuse arstitudeng, on loonud OSCE-GPT AI platvormi, mille arendus on pakkunud murrangulise lahenduse arsti ja patsiendi suhtlemisoskuste parandamiseks. See pakub tervishoiutöötajatele ohutut ja juurdepääsetavat keskkonda oma oskuste harjutamiseks ja täiustamiseks, kasutades simuleeritud koostoimeid, tagasisidet ja meditsiinilise dokumentatsiooni näiteid. Platvormi eesmärgiks on muuta arstide ja patsientide suhtlemise viisi, mis viib lõpuks paremate tervishoiu tulemusteni.