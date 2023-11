Riigid plaanivad toota 2030. aastal kaks korda rohkem fossiilkütuseid kui kliimasoojenemine lubaks

«Valitsused tõstavad fosiilkütuste tootmises sõna otseses mõttes panuseid, mis tähendab häda inimestele ja planeedile,» ütles ÜRO peasekretär António Guterres. «Me ei saa käsitleda kliimakatastroofi, tegelemata selle juurpõhjusega: fossiilkütuste sõltuvusega. COP28 peab saatma selge sõnumi, et fossiilkütuste ajastul on võhm väljas – et selle lõpp on paratamatu. Me vajame veenvat pühendumist taastuvenergia kiirendamisele, fossiilkütustest loobumisele ja energiatõhususe suurendamisele, tagades samas õiglase üleminekuprotsessi.»