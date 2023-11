OTSEÜLEKANNE ⟩ Kas taastuvenergiaga saab Eesti majanduse tulusalt särisema panna?

Äsja valmis Eesti Tööstuspoliitika 2035 visioonidokument, milles tõstetakse esile siinse tööstusvaldkonna prioriteedid konkurentsivõime kasvatamiseks ning väärtusahelates tõusmiseks. Kestlikkus on dokumendis seatud tööstuspoliitika üheks põhieesmärgiks, sealhulgas käsitletakse rohelepet kui äristrateegiat ning võimalust Eesti tööstuse konkurentsivõime ja tootlikkuse tõstmiseks. Muu hulgas tähendab see, et kohalike tööstusettevõtete ekspordivõimekuse kasvatamiseks on vaja siinse tööstuse sisendina kasutatud energia toota taastuvatest energiaallikatest. Sarnasel põhjusel tuleb ka perspektiivsete välisinvesteeringute realiseerimiseks tagada piisav kohaliku taastuvenergia kättesaadavus ja arenguväljavaade. Taastuvenergia arendused ootavad samas endiselt kiirema realiseerimise võimaldamist.