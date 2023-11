Avaldatud viis fotot annavad ettekujutuse Euclidi võimalustest ja näitavad, et selle teleskoopi kasutades saab koostada universumist praeguseks suurima kolmemõõtmelise kaardi, mis paljastab nii mõnegi seni varjatud saladuse.

Universumit uurival Euclidil on täita raske ülesanne: uurida, kuidas tumeaine ja tumeenergia on muutnud universumi selliseks, nagu me seda praegu näeme.