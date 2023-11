Pole paremat asja kui lendav vaip

Lendav vaip on igatahes parem kui lennuk. Ta ei mürise, ei tarbi fossiilkütuseid, ega erita tsee-oo-kahte. Vaip on üldse igatepidi öko ja keskkonda säästev – ei vaja maad lennuväljade alla ega metallide kaevandamist. Natuke nörritav võib loomade õiguste seisukohalt olla asjaolu, et vaiba valmistamiseks vajaliku lõnga saamiseks pügatakse vaeseid lambaid. Kuid see puudus on ületatav, kui leitakse arendustöödele raha asendamaks vill õlgede või rohuga. Eriti peaks lendav vaip vaimustama antirassiste, antikolonialiste jt – ühesõnaga, progressiivset haritlaskonda, sest selle idee pärineb Lähis-Idast islami kultuuri kuldsest ajastust, seevastu lennuki leiutasid Läänes valged mehed aastasadu hiljem. Erinevalt lennukireisist tuleb joogid vaibale muidugi ise kaasa võtta, kuid seegi on pigem pluss kui puudus.