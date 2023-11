NASA kinnitab: Saturni rõngad kaovad vaateväljast 2025. aastaks

NASA kinnitas, et tähevaatlejatel on kuni 2025. aastani aega vaadelda Saturni ikoonilisi rõngaid, enne, kui planeedi orbiidi tasand kaldub Maa omaga kokku, muutes tohutud rõngad peaaegu nähtamatuks jooneks, mida ei saa külgsuunas vaadata. Astronoomid ütlevad aga, et see on suurepärane aeg Saturni 156 kuu jälgimiseks.

Saturni rõngad, mida arvatakse koosnevat peamiselt tolmustest jääterakestest, on tohutud struktuurid, ulatudes kohati kuni 70 000-140 000 kilomeetrini. Ometi on nad peaaegu paberõhukesed — peamistes rõngastes vaid 10 meetri kõrgused, mistõttu need kaovad külgsuunas vaadates.

«Rõngaste asend maailmaruumis ei muutu, planeet ise aga liigub ümber Päikese, ja nii tekibki iga 15 aasta järel olukord, kus Maal asuv vaatleja näeb rõngast servalt. Kuna teda siis näha ei ole, peab ta olema «õhuke ja tasapinnaline» — nagu paberileht,» kirjutab Eesti astronoom Jaak Jaaniste.

Rõngad ei kao aga lõplikult ja kalduvad Saturni 29-aastase orbiidi järgmise faasi ajal Maa poole tagasi. Järgmine kord, mil on taas võimalus rõngaid vaadelda, avaneb 2038. aasta oktoobris.