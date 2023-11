MAAILMALÕPP? ⟩ 2050. aastaks tapavad loomadelt inimestele kanduvad viirused 12 korda rohkem inimesi

Nipah viirus (NiV), mis tuleb suur-käsitiivalistelt ehk puuviljanahkhiirtelt või kalongidelt, põhjustab entsefaliiti ja võib põhjustada kõike alates kergest haigusest kuni surmani. Samuti arvatakse, et kalongid on Ebola viiruse looduslik reservuaar.

Arvatakse, et raskekujuline äge respiratoorne sündroom (SARS) koroonaviirus on samuti nahkhiirtelt inimpopulatsioonidesse üle kandunud.

Machupo viirust, väga nakkavat hemorraagilist palavikku, peetakse ebolaviiruste sugulaseks ja see kandus inimestele 1950. aastatel tänu suurenenud kokkupuutele Calomyse põldnärilistega.

Kuigi zoonootiliste viiruste puhangud on minevikus olnud isoleeritud ja suures osas ohjeldatud, välja arvatud mõned erandid, on nende suurenenud sagedus ja tõsidus nüüd teadlaste jaoks väga murettekitav.

«Kui need iga-aastased kasvumäärad jätkuvad, eeldame, et analüüsitud patogeenid põhjustavad 2050. aastal neli korda rohkem kõrvalmõjusid ja 12 korda rohkem surmajuhtumeid kui 2020. aastal.»

Murelikkust suurendavad halvasti dokumenteeritud ja killustatud ajaloolised andmed, mis kirjeldaksid üksikasjalikult viiruspuhanguid. See muudab tulevaste epideemiate või, mis veelgi hullem, pandeemiate modelleerimise keeruliseks.

«Üleilmseks ennetuse, valmisoleku ja vastupidavuse toetamiseks lõplik meetmestik ei ole veel selge,» märgivad teadlased. «Ajalooliste suundumuste põhjal on aga selge, et ülemaailmse tervisega seotud suure ja kasvava riskiga tegelemiseks on vaja kiiresti tegutseda.»

Teadlased uurivad rohkem mpoxi ehk MPXV (varasemalt ahvirõuged, kuid nüüd on teada, et see levis tõenäoliselt närilistelt, mitte ahvidelt) levikut ja arengut. Lisaks arvavad teadlased, et linnugripp H5N1 ähvardab vahetada peremeest linnult imetajale.

Zoonootilised patogeenid võivad olla bakteriaalsed, viiruslikud või parasiitsed ning levida inimestele otsese kontakti või näiteks toidu, vee või keskkonna kaudu. Maailma Terviseorganisatsiooni andmetel on praegu teada rohkem kui 200 zoonoosi ehk haigust, mis võivad loomadelt inimestele edasi kanduda.