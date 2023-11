Seda me juba teadsime, et meritähed on väga omapärased olendid. Tundub, et neil kummalistel mereloomadel on täitsa omad reeglid. Neil pole aju ega verd ja nad seedivad oma toitu väliselt ning regenereerivad kehaosi, muutudes mõnikord täiesti uuteks meritähtedeks.