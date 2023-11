1953. aasta aprillis saabus n-ö DNA võidujooksus haripunkt. Geneetikud mõistsid siis, et DNA topeltheeliksi kuju võib aidata välja selgitada, kuidas elu end taastoodab. Paljunemine on elu üks põhiomadustest ja see arvatakse olevat tekkinud kohe elu arenemise alguses.