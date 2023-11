Teid üllatab, kui palju must auk õgib seda ainet

Ülimassiivsetele mustadele aukudele väga lähedale kogunev gaas kiireneb suurel kiirusel musta augu gravitatsiooni tõttu. Gaasiosakeste vahelise intensiivse hõõrdumise tagajärjel kuumeneb see gaas mitme miljoni kraadini ja kiirgab säravat valgust. Seda nähtust tuntakse aktiivse galaktikatuumana (AGN) ja selle heledus võib mõnikord ületada galaktika kõigi tähtede kombineeritud valgust. Huvitav on see, et osa gaasist, mis langeb musta augu suunas (juurdevool), on arvatavasti galaktilise tuuma tohutu energia poolt ära «puhutud», mis viib väljavooluni.

Teadusajakirjas Science avaldatud uus vaatlus ülimassiivset musta auku ümbritsevate gaasivoogude kohta on edukalt tuvastanud tiheda gaasi sissevoolu ja näitab, et must auk sööb ära vaid väikese osa (umbes 3 protsenti) musta augu suunas voolavast gaasist. Ülejäänud osa visatakse välja ja suunatakse tagasi vastuvõtvasse galaktikasse.

Antud vaatlus leidis, et kogu aine, mis musta augu poole langeb, ei imendu, osa sellest väljub väljavooluna. Kuid must auk «sööb» suure isuga ja väljuvat kogust on olnud raske mõõta.

Rahvusvaheline uurimisrühm, mida juhtis Jaapani riikliku astronoomia observatooriumi dotsent Takuma Izumi, kasutas Atacama suurt millimeetri/submillimeetri massiivi (ALMA), et jälgida ülimassiivset musta auku Sirkli galaktikas, mis asub 14 miljoni valgusaasta kaugusel, Sirkli tähtkuju suunas. On teada, et see must auk «õgib» aktiivselt.

Süsinikmonooksiid (CO - näitab keskmise tihedusega molekulargaasi olemasolu) on kujutatud punasena; süsiniku aatom (C - näitab aatomi gaasi olemasolu) on sinine; vesiniktsüaniid (HCN - näitab suure tihedusega molekulargaasi olemasolu) on roheline; ja vesiniku rekombinatsiooni joon (H36α - näitab ioniseeritud gaasi olemasolu) on roosa. Keskmes on aktiivne galaktiline tuum (roheline), mille suurus on ligikaudu 6 valgusaastat. Foto: ALMA (ESO/NAOJ/NRAO), Takuma Izumi jt.