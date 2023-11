Kehv ülemus tekitab ka halvad alluvad

See on oluline järeldus, sest see viitab sellele, et organisatsioonid, mis soovivad leevendada halva ülemuse mõju, peaksid keskenduma töötajate mõjuvõimu suurendamisele ning nende väärtustamisele ja tunnustamisele, selle asemel, et neile lihtsalt kinnitada, et nende töökoht on ohutu. «Meie uuringud näitavad, et kui ülemus hakkab kuritahtlikult käituma, ei peaks ta mitte ainult vabandama, vaid ka töötama selle nimel, et teha alluvatele kindlaks kui väärtuslikud nad organisatsiooni jaoks on,» ütles Xu.