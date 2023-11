NEW SCIENTIST ⟩ Peeglike, peeglike seina peal, mis toimub kuke peas?

Traditsioonilises «peeglist ära tundmise testis», mis töötati välja 1970. aastal, asetavad teadlased looma kehale mingi märgi, mida tal on võimalik näha ainult peeglist. Kui loom seda märki peegeldusest uurib või puudutab, võib arvata, et loom mõistab, et vaatab peeglist oma keha peegeldust. Vähesed liigid on seda testi edukalt läbinud, nende hulka kuuluvad mõned suured inimahvid, delfiinid, elevandid ja harakad.