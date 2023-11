UURING ⟩ Tööstussektor saaks olemasolevate tehnoloogiatega vähendada süsinikdioksiidi heidet 2030. aastaks 11 protsenti

Uuring toob välja kümme meedet, mis hõlmavad olemasolevaid ja kiiresti kasutusele võetavaid tehnoloogiaid, mis aitavad kokku hoida neli gigatonni süsinikdioksiidi heitmeid.

Energiatõhususe liikumise asutajaks on ABB ning ühendusega on liitunud üle 400 ettevõtte üle maailma.

«Enne ÜRO kliimamuutuste konverentsi COP28 on oluline välja tuua, et globaalse soojenemise probleemide lahendamiseks on olemas kaasaegsed ja laialdaselt kättesaadavad tehnoloogilised lahendused,» ütles ABB ajamite ärivaldkonna president Tarak Mehta, «energiatõhususe suurendamisel on ülioluline roll, et jõuda 2050. aastaks energia nullheite tasemeni, sest taastuvad energiaallikad lahendavad probleemi vaid osaliselt. Erasektor peaks energiatõhususe suurendamise nimel kohe tegutsema. Avaldatud aruande eesmärk on näidata ettevõtetele, kuidas võtta kiiremini parimaid praktikaid kasutusele ning kasutada ära kogu keskkonna- ja rahalise kasu potentsiaal.»

ABB Balti riikide ärijuhi Jukka Patrikaineni sõnul peitub suurim energiaefektiivsuse kasv tööstuses: «Ligi 45 protsenti maailma energiatarbimisest kasutatakse ainuüksi tööstuslike elektrimootorite käigus hoidmiseks. See tähendab, et efekt, mis saadakse tööstuses energia kokkuhoiuga, on väga suur. Arvestades energiahindu tasub ettevõttele investeering energiasäästlikesse ja keskkonnasaastet vähendavatesse tehnoloogiatesse igal juhul ära. Kõigil Eesti ettevõttel peaks siin olema selge plaan, kuidas täiustada energiaefektiivsust,» rääkis Patrikainen.