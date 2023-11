NEW SCIENTIST ⟩ Tehisintellekt õpetab, kuidas internetis vähem räusata

Sotsiaalmeedia algoritm, mille eesmärgiks vähendada lõhet erinevate poliitiliste vaadetega inimeste vahel, võib vähendada võrgudiskursuse toksilisust ja edendada paremaid vestlusi. Tundub, et see on tõhus – vähemalt siis, kui seda testiti tehisintellekti poolt juhitud vestlusrobotitega.