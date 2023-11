Puust ja punaseks ⟩ Miks palmiõli nii halb on?

Palmiõli leidub paljudes küpsetistes ja pakendatud toitudes, kuna see on selliste toodete jaoks ideaalne õli. See talub kõrget küpsetustemperatuuri, mis aitab õlil kõrgel kuumusel säilitada oma struktuuri ja annab krõbeduse. Palmiõli maitse ja lõhn on neutraalsed. See on sile ja kreemjas ning suurepärase suutundega – ja see on tervislikum alternatiiv transrasvadele, mis on üks põhjusi, miks selle kasutamine on viimastel aastakümnetel nii järsult kasvanud. Kuna transrasvadest on tervislikumate valikute jaoks järk-järgult loobutud, on need asendanud palmiõli.