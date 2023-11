Sõdade aegu on vastased ikka omavahel kaubelnud – kas see komme peaks jätkuma?

Teise maailmasõja ajal olid USA kaupadel Saksa vedamisel peal keeld. Samas – Coca Cola töötas saksamaal edasi ja siis leiutatatigi aseaine Fanta. Pärast sõja lõppu jätkas Saksa Coca Cola Ühndriikide juhtimise all, nagu midagi poleks juhtunudki. Fanta muutus kontserini tooteks. Fotol erakolektsioonis müügil olenud metall-alusel email silt tatab, et Saksa Wehrmacht joob Fantat, mis on värskendav jook.

Foto: privatecollections.ca