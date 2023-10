Esimese omalaadse uuringu koostajad teatasid, et hiirte embrüod kasvasid ja arenesid Rahvusvahelises Kosmosejaamas (ISS) tavapäraselt. See võib tähendada, et ka inimestel on võimalik kosmoses järglaseid saada, ütles grupp Jaapani teadlaseid.