Meie «töömälu» hoiab ja säilitab väikeseid infokilde, mis on kergesti kättesaadavad just planeerimiseks, mõistmiseks ja probleemide lahendamiseks. Kuid see on aldis «vahetusvigadele», mille käigus omastame ekslikult ühele objektile teise objekti omaduse. Näiteks kui meile näidatakse punast ruutu ja sinist ringi ning seejärel küsitakse, mis värvi oli ring, võime öelda punane.