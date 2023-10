NASA EDUSAMMUD ⟩ Laserid võtavad koha sisse kosmosesides

Raadio on siiani olnud kosmoselaevade standardseks sidetehnoloogiaks, kuid see hakkab vanaks jääma, sest kosmosesse ja sealt välja saadetavate andmete hulk kasvab. Kui kodeerida andmeid valguseks, saab seda teha palju tihedamalt kui raadiolaineteks kodeerimisel, seega uurib NASA optilisi süsteeme kiirete ühenduste loomiseks kosmoselaevade ja maapealsete rajatiste vahel.

NASA kavandab suurt sammu selle eesmärgi suunas, käivitades ja katsetades oma esimest kahesuunalist lasersidesüsteemi. Seda tuntakse kui Integrated Laser Communications Relay Demonstration Low Earth Orbit User Modem and Amplifier Terminalina (ILLUMA-T), mis peaks startima novembris SpaceXi kosmoselaeva Dragon pardal.

Kosmosejaama välisküljele paigaldatakse teleskoobist ja kaheteljelisest gimbalist koosnev ILLUMA-T. Sealt hakkab see jälgima ja suhtlema Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) satelliidiga, mille NASA käivitas 2021. aasta detsembris. Geosünkroonsele orbiidile pargitud LCRD edastab seejärel signaalid California ja Hawaii maapealsetesse jaamadesse. Pärast signaalide maapinnale jõudmist edastatakse andmed Goddardi kosmoselennukeskuse ILLUMA-T meeskonnale, et kontrollida, kas andmed on sellistel kiirustel piisavalt täpsed ja kvaliteetsed.