Oleme rännanud Kolumbia linnast Puerto Nariñost 2 tundi allajõge, et leida üles surnud delfiini, millest üks kalur meile teada andis. Korjust märkasime jõekaldal vaid raisakotkaste tõttu.

Amazonase roosa jõedelfiin (Inia geoffrensis) sümboliseerib Amazonase vihmametsade bioloogilist mitmekesisust ja on paljudele põlisrahvaste kogukondadele püha, kuid selle arvukus väheneb igal aastal umbes 5,5 protsenti, mis suurendab hirmu, et see liik võib lõpuks välja surra.