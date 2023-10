Šimpansite menopaus süvendab naiste viljatuna elatud aastate mõistatust

Müstikat süvendab asjaolu, et menopausi on lisaks inimestele täheldatud vaid väga vähestel vaalaliikidel. Ovulatsioonide ja seega viljastumisvõime lakkamine on looduses sedavõrd haruldane, et teadlased on seda ka inimeste evolutsioonile ainulaadseks pidanud. On spekuleeritud, et menopaus on vajalik selleks, et suure ja aeglaselt areneva ajuga inimlaste eest korralikult ja pühendunult hoolitseda.