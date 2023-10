Paljudel linnuliikidel on erksavärvilised silmad. Näiteks omab jõgi-lainokk (Cymbirhynchus macrorhynchos) safiirsiniseid või erksaid smaragdrohelisi silmi. Mõndadel rohetuvi liikidel (perekonnas Treron) on fuksiaroosad silmad ja tontkormoranil (Phalacrocorax neglectus) päikeseloojangut meenutavd iirised, kus silma ülemine pool on oranž ja alumine pool sinakasroheline.