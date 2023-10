Ammuta iseseisvalt teaduspõhist infot kliimamuutuste kohta

«Teadlased ütlevad selgelt, et ökosüsteemidele ja inimestele ohtu valmistavate inimtekkeliste kliimamuutuste vähendamiseks tuleb tegutseda kohe. See eeldab aga teadmisi,» ütles õppematerjali põhiautor, Tartu Ülikooli kliimafüüsika kaasprofessor Velle Toll. Tema sõnul on teadmised kliimamuutuste ja -poliitika kohta vajalikud mõistmaks, miks tuleb kliimamuutusi leevendada ja nendega kohaneda ning kuidas seda teha. Samas näitavad uuringud, et Eesti elanike kliimateadlikkus on väike: puudub laiem mõistmine sellest, kuidas mõjutab kliima inimest ja kogu ühiskonda, aga ka seda, kuidas inimene ise kliimat mõjutab.