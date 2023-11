Vesiikulid võivad aidata parandada kunstliku viljastuse edukust

Viljastunud munarakud asetatakse kasvama söötmesse, millele on embrüo kasvu toetamiseks lisatud mitmesuguseid toitaineid. Embrüo peab katseklaasis suutma areneda samas tempos kui emakas, kuhu embrüo hiljem siiratakse. Selleks et valida välja sobiv(ad) embrüo(d), hinnatakse katseklaasis embrüo arengu staadiume ja kvaliteeti. Kui viljastuse teel on saadud rohkem embrüoid, kui on siirdamiseks vaja, saab need külmutada ja kasutada hiljem, kui esimesel korral ei õnnestu tulemust saada.

Foto: Eesti Maaülikool

Viimastel aastatel on mõistetud, et kunstlikul viljastusel tuleb pakkuda embrüotele kasvuks samasugust keskkonda kui terves emakas. Peale katseklaasis kasutatava embrüosöötme koostise on olulised ka inkubaatori gaasikeskkond, söötmeõlid ja -lisandid, mis võivad kõik mõjutada embrüo võimet omastada kasvusöötmest toitaineid. Mitu ettevõtet on juba välja töötanud embrüosöötmeid, kuid neid on katsetatud ainult loomadel ja nende täpset koostist pole tihti avaldatud. Nende asjaolude tõttu on kindla liigi embrüole raske luua ideaalset kasvukeskkonda. Seepärast kasutab mitu embrüolaborit eri söötmeid ja kasvusüsteeme, kuid sageli vastavad need ainult osaliselt tingimustele, mis on emakas areneval lootel. Ebasobiv keskkond põhjustab embrüotele stressi, halveneb nende kvaliteet ja väheneb edukate rasestumiste või tiinuste hulk.

Lihtustatud skeem sellest, kuidas käib lehma kunstlik viljastamine. Foto: Horisont

Ideaalne embrüo kasvulava lärmakas emakakeskkonnas