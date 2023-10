Nostalgiast kindlustusneuroosini

Selge on see, et demokraatlikes ja totalitaarsetes süsteemides suhtutakse sõdurite tervisesse erinevalt. Suhtumist posttraumaatilistesse häiretesse saab käsitada indikaatorina, mis näitab, kuivõrd empaatilised on eri ühiskonnad oma liikmete vastu. Näiteks USA-s on Vietnami sõja järelkajades keskendutud eelkõige veteranide vaimse tervise probleemidele. Arenenud riigid näevad kõikjal vaeva (ehkki mitte piisavalt), et oma lahingukogemusega kodanikke rehabiliteerida. Ammu ei käi jutt ka enam üksnes sõjaväljast: järjest suuremat tähelepanu pööratakse tsiviilelus saadud traumaatiliste kogemuste diagnoosimisele ja ravile. Seda, et mõneti on tegemist ühiskondliku küpsuse näitajaga, kinnitab seegi, et kõnealust (ilmselt aladiagnoositud) häiret tuleb enim ette arenenud riikides.