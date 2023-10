NASA on hädas asteroidilt toodud proovikapsli avamisega

Viimase nädala jooksul on OSIRIS-RExi missiooni kuraatorite töörühmal olnud raskusi TAGSAMi avamisega, mis on ümmargune proovivõtu pea kosmoselaeva liigendkäe otsas, mida kasutati asteroidilt proovi hankimiseks. TAGSAMi (Touch-and-Go Sample Acquisition Mechanism) peaosa on koht, kus asub suurem osa asteroidiproovist ja seetõttu käitlevad meeskonnaliikmed seda ettevaatlikult läbi spetsiaalse kindalaeka, mis asub lämmastikuvoolu all, et vältida saastumist.