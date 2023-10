Vaata, kus 14 miljonit aastat tagasi voolasid Antarktikas jõed

Durhami ülikooli liustikuteadlane Stewart Jamieson ja tema kolleegid kaardistasid jääst läbi nägevate radari- ja satelliidiandmete abil Ida-Antarktise jääkilbi all peituva maastiku topograafilised tunnused, et saada paremini aru, kuidas jääkilp on aja jooksul muutunud.