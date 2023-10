Looma tekitatav heli on tavaliselt seotud tema häälekurdude suurusega, ütleb Austrias asuva Viini ülikooli teadlane Christian Herbst . Häälekurrud on kaks silelihaskoe riba kõris, õõnes toru kaela keskel, mille kaudu õhk helisid tekitades läbib.

«Tavaliselt on nii, et mida suurem loom, seda pikemad on häälekurrud ja seega madalam on tekitatava heli sagedus,» ütleb ta.