Merekarpide kadudes väheneb Liivi lahel auli arvukus kiiresti

“Selle tagajärjel on Liivi lahes tekkinud piirkonnad, kus merekarpide arvukust kujundab pigem võõrliikide asustustihedus, mitte vee toitainete hulk. Merelinnule on see halb uudis: piirates eutrofeerumist, jääb merekarpe vähemaks, lisaks söövad võõrliigid sellest vähenenud hulgast suure osa ära ning lindudele ei jää suurt midagi järele. Vaatamata sellele, et toitainete vähendamine võib lindudele halvasti mõjuda, tuleks seda kindlasti teha, sest tingituna võõrliikidest oleks eutrofeerunud süsteem veelgi ebastabiilsem,” selgitab uuringu üks autoritest Jonne Kotta.

Mudelile tuginedes on teadlased skeptilised regulatsioonide (mille eesmärk on mere toitainete sisalduse vähendamine) ja seaduste (mille eesmärk on merepõhjas toituvate lindude arvukuse säilitamine) suhtes – need kaks on omavahel pigem vastuolus. Ökoloogilisest vaatepunktist on keeruline samaaegne puhtama mere ja senise liigirikkuse/liikide arvukuse säilitamine, sest need sõltuvad suuresti lokaalsetest oludest. Rannikumere toitainete hulga kahanedes nihkub tasakaalupunkt ja sellega koos nii liigirohkuse kui ka liikide arvukuse süsteem.