NEW SCIENTIST ⟩ Edaspidi jätan kasvandusest pärit lõhe ostmata

Olin pressireisil, mida korraldas ja rahastas väliriiete firma Patagonia, kes teeb teavituskampaaniaid arvukatel keskkonnateemadel. Antud juhul tõi ettevõte esile probleemid avatud võrguga lõhekasvandustes ehk kalakasvatussumpades, kus kalade meres liikumist piiratakse ringikujuliste võrkudega. Island on selles tööstuses üsna uus, kuid see on suur äri Norras, Šotimaal, Fääri saartel ja Kanadas. Teadsin, et see on problemaatiline, kuid sõin vahel ikka sumpades kasvanud kalu. Enam mitte kunagi.