Teadlased: inimkond on liustike saatuse üle kontrolli kaotanud

Teadlaste sõnul on inimesed hõrenevate šelfiliustike saatuse üle «kontrolli kaotanud». Tegemist on maismaalt merre ulatuvate suurte ja lavajaste mandriliustiku jätkudega, mis takistavad liustike voolu ookeani.

Lääne-Antarktika piirkonnas on juba viimase aastakümne jooksul kiirenevat jääkadu täheldatud. Teadlased on öelnud, et Lääne-Antarktika tohutu jääkate, mis hoiab endas piisavalt vett ookeanitaseme tõstmiseks mitme meetri võrra, võib läheneda «kliima murdepunktile».