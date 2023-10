Ukraina hakkab Stockholmi Keskkonnainstituudi abiga koostama rohepöörde teekaarti

Sarnaselt teiste projekti fookusriikidega on ka Ukraina eesmärk ühtlustada projekti vältel oma keskkonnapoliitikat ja kiirendada üleminekut säästvamale tulevikule. Seda rõhutas oma avakõnes ka Ukraina keskkonnakaitse- ja loodusvarade minister Ruslan Strilets: «Ukraina on tugevalt kaasatud Pariisi kokkuleppe rakendamisse ja selle eesmärki hoida globaalne soojenemine ohutul tasemel. Me oleme valmis järgima Euroopa «rohelist» kurssi ka praegu, vaatamata Venemaa agressioonile. Lisaks vajalikele jõupingutustele, et tagada üleminek rohelisele majandusarengule, on vaja integreerida keskkonnakaitsega seotud aspektid kõikidesse arenguvaldkondadesse. Me tahame võtta kasutusele sellised majanduskasvu mudelid, mis põhinevad ökoloogilistel lähenemisviisidel, nii et dekarboniseerimine ja loodusvarade tõhus kasutamine oleksid meie riigi arengu ja rekonstrueerimise liikumapanevaks jõuks,» lisas Strilets.