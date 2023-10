NEW SCIENTIST ⟩ Puusavalu põhjuseid võib otsida geneetikast

Puusavalu on levinud probleem. Näiteks USA-s teatab enam kui üks 10-st 60-aastastest ja vanematest inimestest, et nad tunnevad tihti puusavalu. Et mõista geneetika rolli selles seisundis, analüüsisid Weihua Meng Ühendkuningriigi Dundee ülikoolist ja tema kolleegid enam kui 220 000 valge inimese andmeid, kes olid vanuses 40 aastat või vanemad. Andmeid koguti Ühendkuningriigi biopangast. Nad vaatasid ka küsitluse andmeid, milles inimesed teatasid, kas nad olid viimase kuu jooksul kogenud valu erinevates kehaosades.