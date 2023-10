Kas USA riikliku luureagentuuri NSA peamajas Fort Meade´is tõesti plaanitakse tagauksi tuleviku lahtimurdmatu krüptograafia lahendustesse? Mõnedel matemaatikutel on tekkinud kahtlused.

Üks silmapaistvatest krüptograafiaekspertidest ütles New Scientistile, et USA spiooniagentuur võib nõrgendada uue põlvkonna algoritme, mis on loodud kaitsma kvantarvutitega ründavate häkkerite eest.