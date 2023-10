NEW SCIENTIST ⟩ Nende tarvitamine ilma meditsiinilise järelevalveta võib tuua kaasa ohtlikke tagajärgi

Naine, kellel on tekkinud paanikahoog.

Psühhedeelsed ravimid annavad lootust vaimse tervise seisundite ravimisel, kuid võtta vastu otsus nendega end ise ravida võib olla riskantne. Ekspertide sõnul uuritakse ainete, nagu psilotsübiin, mida leidub maagilistes seentes, potentsiaali ravida depressiooni, traumajärgset stressihäiret ja anoreksiat. Siiski tuleb olla ettevaatlik, kuna need ravimeetodid on endiselt eksperimentaalsed ja võivad aeg-ajalt esile kutsuda psühhoosi. Nende ohutuse ja efektiivsuse tagamiseks on vajalik meditsiiniline järelevalve ja edasine uurimistöö.