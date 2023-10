Prints Ruperti pisarate äärmiselt plahvatusohtlik müsteerium

Mõista, mõista, mis see on: läbipaistev ja tugevam kui teemant ning näeb välja nagu suur konnakulles või tuhat korda suurendatud spermatosoid? Need on prints Ruperti tilgad või pisarad, tuntud ka Preisi või Hollandi pisaratena – heal lapselt mitu nime –, sest just sealtkandist pärinevad aastast 1625 ajaloolised andmed nende valmistamise ja mõistatuslike omaduste kohta. Ehkki prints Rupert polnud tilkade avastaja, tõi ta nad Inglismaale ja kinkis kuningas Charles II-le, kes omakorda edastas need uurimiseks ühele maailma vanimale teadusühingule – aasta varem loodud Londoni Kuninglikule Seltsile. Sestsaadik on paljud loodusteaduste suurkujud püüdnud leida seletust nende klaashelmeste kurioossele tugevusele.