OTSEÜLEKANNE ⟩ Kaks päeva head ja oivalist Eesti geeniteadust tuleb koju kätte

Eesti Inimesegeneetika Ühing koondab geneetika, genoomika, geenitehnoloogia ja siduserialade teadlasi, ettevõtjaid, meedikuid, tudengeid ja teisi spetsialiste. Iga-aastane ühingu konverents on selle kogukonna kõige olulisem teadusfoorum Eestis. Meil on laiapõhjaline kaasav programm ja eestikeelne formaat ja teretulnud on kõik, kel on valdkonnaga ametialane kokkupuude või huvi.

Traditsiooniliselt annab ühing aastakonverentsil üle ka elutööpreemia «Elutöö geneetikuna». Konverentsil toimub ka noorteadlastele ja kraadiõppuritele suunatud teeside konkurss.

Tartu Ülikooli molekulaarmeditsiini-professot Ana Rebane Foto: Krõõt Aab

Sedapuhku on konverentsi korraldamine aastapäevad inimgeneetika ühingu presidendi ametit pidanud Tartu Ülikooli mülekulaarmedistiini professor Ana Rebeane, kes pole küll osalenud kõigil konverentsidel aga teab kinnitada, et need kõik on olnud enamjaolt eestikeelsed.

Reabase sõnul on need ​konverentsid toimunud alati väljaspool Tallinna ja Tartut” «Lisaks Rakverele, on konverents toimunud ka Pärnus, Viljandis, Haapsalus ja korra ka Kuressaares. Kuna osalejaid on tavapäraselt ka vähese kuulutamise korral üle kahesaja, siis päris kõikides Eesti linnades seda korraldada ei saa, sest kõigile on vaja ka majutust.»

Professor Rebane kiidab igati eestikeelsete teaduskonverentside korraldamise kommet: «Teadus ise on ikka universaalne, me oma töökohtadel ei tee eraldi eesti ja inglise keelsete konverentside jaoks teadust. Kindlasti tuleb selline konverents kasuks Eesti keeles teadusest rääkimise harjutamise osas.»