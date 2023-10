Taimel on kasulik olla isekas

Kõrvalseisjale võib tunduda, et taimed on igavad. Isegi mul endal on mõnikord piinlik öelda, et tegelen taimedega. Tundub, et teised teevad palju tähtsamaid asju. Nii et pean ka endale aeg-ajalt meelde tuletama, kui tähtsad on taimed: nad on ju meie elu alus! Nemad talletavad päikeseenergiat ja muudavad selle suhkruks, millest saab kogu elu alguse. Meie kõigi elu sõltub taimedest ja seega on ülioluline teada, kuidas nad toimivad.

Mulle meeldib väga aias toimetada ja taimi kasvatada, nii et see, mis ma tööl teen, ei võta minult rõõmu tegeleda taimedega ka vabal ajal. Vaatan igal aastal, kuidas see ime juhtub, mismoodi taimed kasvama hakkavad ja vilja kannavad. See teeb mulle palju rõõmu. Pealegi on mul tööl vaja teha niipalju ajutööd, et vabal ajal meeldib mulle midagi oma kätega ära teha. Meil on ka oma rohumaa, mis on põõsaste ja puudega kinni kasvanud, ja meil on suur eesmärk see taastada. Ühelt poolt on see justkui minu tööga seotud, aga teisalt käeline tegevus: peab kadakaid maha raiuma.